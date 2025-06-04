Налоговики стран СНГ договорились обмениваться информацией о владельцах бизнеса

Фото: предоставлено УФНС по РТ

Представители налоговых органов стран СНГ провели заседание рабочей группы по международному сотрудничеству в Казани. Участники обсудили итоги тестового обмена информацией и согласовали изменения в Протоколе от 2 ноября 2018 года. Новые форматы позволят обмениваться данными об участии физических и юридических лиц в уставном капитале компаний других государств-участников.

Также стороны разработали единый справочник кодов видов доходов для обеспечения сопоставимости данных. Его применение упростит автоматизированную обработку информации при обмене между налоговыми службами.

Решения рабочей группы будут представлены на согласование руководителей налоговых служб СНГ в рамках XXXII заседания Координационного совета, которое пройдет под председательством ФНС России в октябре 2025 года.

Матвей Гавриков