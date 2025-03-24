В 2025 году в детских садах Казани подготовили 16,5 тыс. мест для приема

Фото: Олег Тихонов

В 2025 году в детских садах Казани подготовлено 16,5 тыс. мест для приема воспитанников. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии город начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

В очереди на получение места стоят 14 тыс. детей. Еще 2,5 тыс. родителей желают перевести малышей в другой детский сад, добавил он. Уведомление о направлении ребенка в детский сад семьи получают в личном кабинете на «Госуслугах». Если до 15 апреля оно не придет, родители могут позвонить на единую горячую линию 8 843 223-22-10 или обратиться в районный отдел образования.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Поскольку не все детские сады могут принять всех детей из очереди, с июля 2024 года мы предлагаем временное устройство ребенка в дошкольное учреждение, где есть свободные места. Очередь в желанный детсад сохраняется, — подчеркнул Ирек Ризванов.

Напомним, в этом году в Казани планируют отремонтировать 45 соцучреждений. На это направят 4,4 млрд рублей — 1,44 из бюджета города и 2,96 из республиканского и федерального бюджетов. В частности, ремонт ждет детсады №415 и №302 — там поменяют кровлю, окна, отремонтируют фасад и входные группы.

Галия Гарифуллина