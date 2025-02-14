Военкоматы могут штрафовать за отказ принимать заявления через «Госуслуги»

Фото: Олег Тихонов

В связи с планируемым увеличением штрафов за несвоевременное уведомление военкоматов о смене места жительства первый зампредседателя комитета Госдумы Антон Горелкин предложил ввести ответственность для должностных лиц военкоматов, отказывающихся принимать соответствующие заявления через портал «Госуслуги».

— Коллеги внесли законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для граждан, которые не уведомили военкомат о своем переезде. Согласно документу, размер штрафа может вырасти с пяти до двадцати тысяч рублей. Инициативу поддерживаю, но считаю нужным также ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать такие заявления через «Госуслуги», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что функционал подачи заявления через «Госуслуги» существует, однако поступают жалобы на отказы с формулировкой «неявка гражданина». Кроме того, по словам Горелкина, военкоматы по телефону открыто заявляют об отказе работать с электронными заявлениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Прошу Минцифры и Минобороны обратить внимание на эту ситуацию. Полагаю, что значительный процент граждан, которые могут попасть под увеличение штрафов, просто столкнулись с невозможностью получить эту услугу в электронном виде, — подчеркнул депутат.

Напомним, что законопроект предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией.

Рената Валеева