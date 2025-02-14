Путин поручил Минобороны усовершенствовать поиск пропавших без вести в зоне СВО

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны усовершенствовать механизм поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО, а также оказать поддержку членам их семей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, Минобороны должно представить конкретные предложения по улучшению процесса поиска пропавших без вести военнослужащих. Срок исполнения поручения — до 1 апреля 2025 года.



Кроме того, президент поручил Минобороны совместно с Росгвардией подготовить и представить до 1 июня 2025'года предложения по развитию сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах.

В декабре Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячные социальные выплаты для детей военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Эта мера касается также военнослужащих, участвовавших в СВО.

Рената Валеева