Казань возглавила рейтинг городов России с самым высоким ростом цен на аренду комнат

Фото: Максим Платонов

Казань стала лидером среди крупнейших городов России по темпам роста цен на аренду комнат за последний год. Согласно данным аналитиков «Циана», средняя стоимость аренды в столице Татарстана увеличилась на 47%, достигнув 15,8 тыс. рублей в месяц. Этот прирост наблюдается с середины января 2024 года по аналогичный период 2025 года.

Эксперт в области недвижимости Алексей Попов заявил, что в Казани наблюдается не только повышение цен, но и изменение структуры предложения. В последние месяцы на рынке аренды стали популярны не только квартиры, но и номера в хостелах и мини-гостиницах. Это разнообразие вариантов привлекает арендаторов, что также способствует росту цен.

В других городах, таких как Волгоград и Омск, аренда комнат подорожала на 32%, составив 9,9 и 10 тыс. рублей соответственно. По словам Попова, такой рост во многом объясняется эффектом низкой базы: собственники помещений часто устанавливают цены с округлением, что приводит к значительным процентным изменениям для более доступных вариантов.

Напомним, что в 2024 году медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани выросла более чем на 25% — до 50 тыс. рублей. В среднем по России этот показатель ниже почти на 40%.



Анастасия Фартыгина