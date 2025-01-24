Казань возглавила рейтинг городов России с самым высоким ростом цен на аренду комнат
Казань стала лидером среди крупнейших городов России по темпам роста цен на аренду комнат за последний год. Согласно данным аналитиков «Циана», средняя стоимость аренды в столице Татарстана увеличилась на 47%, достигнув 15,8 тыс. рублей в месяц. Этот прирост наблюдается с середины января 2024 года по аналогичный период 2025 года.
Эксперт в области недвижимости Алексей Попов заявил, что в Казани наблюдается не только повышение цен, но и изменение структуры предложения. В последние месяцы на рынке аренды стали популярны не только квартиры, но и номера в хостелах и мини-гостиницах. Это разнообразие вариантов привлекает арендаторов, что также способствует росту цен.
В других городах, таких как Волгоград и Омск, аренда комнат подорожала на 32%, составив 9,9 и 10 тыс. рублей соответственно. По словам Попова, такой рост во многом объясняется эффектом низкой базы: собственники помещений часто устанавливают цены с округлением, что приводит к значительным процентным изменениям для более доступных вариантов.
Напомним, что в 2024 году медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани выросла более чем на 25% — до 50 тыс. рублей. В среднем по России этот показатель ниже почти на 40%.
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