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Международные резервы России увеличились на 2,6 млрд долларов за неделю

16:19, 24.10.2024
Международные резервы России увеличились на 2,6 млрд долларов за неделю
Фото: Анна Сейтумерова

Международные резервы России с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 млрд долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЦБ сообщил, что международные резервы страны — это высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.

Международные резервы увеличились на 2,9% в 2023 году и составили 598,592 млрд долларов на январь 2024 года. Исторического максимума в 643,2 млрд долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

Напомним, страны БРИКС имеют более 20% мировых золотых резервов, что составляет 6,2 тыс. тонн из 29,03 тыс. тонн на конец второго квартала 2024 года, по данным Всемирного совета по золоту. Россия и Китай, исключая Иран и Эфиопию, которые не раскрыли свои данные, обладают наибольшими запасами золота.

Дарья Пузикова

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ЭкономикаОбщество

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