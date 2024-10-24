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Минниханов проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева

14:03, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Минниханов проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
Фото: Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он поблагодарил за теплый прием.

Напомним, президент Египта, выступая на расширенном саммите БРИКС в Казани, подтвердил готовность своей страны к укреплению сотрудничества с государствами-членами объединения, в том числе к расширению расчетов в национальных валютах.

Рената Валеева

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