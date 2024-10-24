Рустам Минниханов принял участие в заседании БРИКС+

Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании БРИКС+. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе заседания президент России Владимир Путин сказал, что в СБ ООН должно быть включено больше стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры присутствуют сегодня на саммите БРИКС.

Российский лидер добавил, что структуры ООН важно адаптировать к современным реалиям.

В заседании принимают участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций. Перед началом встречи они сделали совместную фотографию.

Елизавета Пуншева