Жителей Казани призвали воздержаться от передвижения на авто из-за закрытия саммита БРИКС

Фото: Дарья Пинегина

24 октября в Казани, в последний день саммита БРИКС, временно перекроют некоторые участки дорог. Мэрия города сообщила об этом в своем телеграм-канале, отметив, что перекрытия связаны с выездом делегаций лидеров стран по мере завершения встреч.



В исполкоме подчеркнули, что в связи с ожидаемыми изменениями на дорогах может возникнуть напряженная ситуация.

Гражданам рекомендовано по возможности ограничить использование личного транспорта и воспользоваться услугами метрополитена для передвижения по городу.

Напомним, что сегодня в Казани начинается третий и последний день саммита БРИКС. В заседании в формате «аутрич/БРИКС плюс» примут участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций.



Анастасия Фартыгина