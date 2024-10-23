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Песков: согласованию Казанской декларации предшествовали «общие усилия» экспертов

17:09, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Песков: согласованию Казанской декларации предшествовали «общие усилия» экспертов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Перед согласованием Казанской декларации БРИКС потребовались «общие усилия» экспертов стран объединения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это касается и пункта по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что несколько часов назад страны-участницы объединения приняли итоговую Казанскую декларацию. В дальнейшем документ планируется распространить в Организации объединенных наций. Его текст в полном виде опубликован на сайте Кремля.

Олег Исаков

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