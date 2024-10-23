Песков: согласованию Казанской декларации предшествовали «общие усилия» экспертов
Перед согласованием Казанской декларации БРИКС потребовались «общие усилия» экспертов стран объединения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это касается и пункта по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, что несколько часов назад страны-участницы объединения приняли итоговую Казанскую декларацию. В дальнейшем документ планируется распространить в Организации объединенных наций. Его текст в полном виде опубликован на сайте Кремля.
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