Песков: согласованию Казанской декларации предшествовали «общие усилия» экспертов

Перед согласованием Казанской декларации БРИКС потребовались «общие усилия» экспертов стран объединения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это касается и пункта по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что несколько часов назад страны-участницы объединения приняли итоговую Казанскую декларацию. В дальнейшем документ планируется распространить в Организации объединенных наций. Его текст в полном виде опубликован на сайте Кремля.

Олег Исаков