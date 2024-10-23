Власти России: предприниматели стран БРИКС намерены сотрудничать между собой
Президент России Владимир Путин призвал к активному содействию сотрудничеству между предпринимателями стран БРИКС, отметив их желание работать вместе. Об этом он заявил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.
— На недавнем выступлении перед членами делового совета в Москве я заметил, что предприниматели наших стран (стран БРИКС) настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать, — заявил глава России.
Более 60 компаний Татарстана представлены на выставке «Сделано в Татарстане», развернувшейся на площадке перед и в стенах парламента РТ. Она приурочена к XVI саммиту БРИКС и будет работать с 20 по 25 октября.
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