В Казани у здания Госсовета стартовала выставка «Сделано в Татарстане»

У здания Госсовета в Казани заработала выставка «Сделано в Татарстане». Она будет работать в течение всех дней саммита БРИКС. На ней представлено около 50 компаний и 12 промышленных предприятий республики. По словам главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко, проведение подобного мероприятия на предстоящем саммите — шанс для предпринимателей выйти на международный рынок. Какие экспонаты на ней представлены - в фоторепортаже "Реального времени".
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