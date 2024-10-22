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Генсек ООН Гутерриш проведет в Казани ряд двусторонних встреч

20:28, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Генсек ООН Гутерриш проведет в Казани ряд двусторонних встреч
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в столице Татарстана ряд двусторонних встреч с участниками XVI саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление зампреда генсека всемирной организации Фархана Хака.

В частности, он рассказал о желании Гутерриша обсудить тему войны в секторе Газа, а также подтвердил свою позицию по урегулированию кризиса на Украине.

Недавно стало известно, что страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации саммита в Казани. Ее формулировка войдет в итоговую декларацию XVI саммита.

Олег Исаков

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