Генсек ООН Гутерриш проведет в Казани ряд двусторонних встреч

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в столице Татарстана ряд двусторонних встреч с участниками XVI саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление зампреда генсека всемирной организации Фархана Хака.

В частности, он рассказал о желании Гутерриша обсудить тему войны в секторе Газа, а также подтвердил свою позицию по урегулированию кризиса на Украине.

Недавно стало известно, что страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации саммита в Казани. Ее формулировка войдет в итоговую декларацию XVI саммита.

Олег Исаков