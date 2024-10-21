Дмитрий Песков о графике президента России на саммите БРИКС: «С утра до ночи каждый день»

У президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани интенсивный график встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встречи будут проходить «с утра до ночи» в течение следующих трех-четырех дней.



— С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней, — сказал Песков



Напомним, что у президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения.



Анастасия Фартыгина