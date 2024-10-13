Казань попала в тройку городов России по тратам на образовательные курсы

Фото: Максим Платонов

Казань попала в тройку городов России по тратам на образовательные курсы. Средняя стоимость последнего пройденного курса за сентябрь 2024 года в столице Татарстана достигла 63 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» рассказали эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы».

Исследование показало, что в среднем на последний приобретенный образовательный курс россияне потратили 51 840 рублей. При этом больше всех денег отдали жители Перми — 73 453 рубля в среднем. На втором месте по количеству таких затрат Москва со средней суммой 72 766 рублей. Следом за ними расположилась Казань.

Наиболее популярными направлениями обучения стали финансы и инвестиции (35%), IT и программирование (25%), психология и педагогика (20%), а также курсы по коммуникации (21%).

Больше всего на последний курс потратили специалисты из сферы автомобильного бизнеса (132 тыс. рублей), консалтинга и профессиональных услуг (128 тыс. рублей), а также искусства, развлечений и массмедиа (70 тыс. рублей).

Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон объяснил такое распределение увеличением спроса пользователей на личное развитие и повышение профессиональной квалификации.

— Образовательные курсы — популярный на рынке продукт. Тренд объясняется как увеличением спроса со стороны пользователей на личное развитие и повышение профессиональной квалификации, так и ростом предложений от профильных организаций. Для того чтобы выделиться на фоне конкурентов, образовательные платформы тестируют разные подходы для продвижения в диджитале, — объяснил он.

Олег Исаков