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Чистая прибыль российских банков в марте составила 270 млрд

15:29, 19.04.2024

Чистая прибыль российских банков в марте снизилась до 270 млрд рублей, что ниже показателя за февраль. Об этом сообщили в Центральном банке России. Однако за первый квартал банки заработали в общей сложности 899 млрд, что выше, чем за аналогичный период годом ранее.

При оценке финансовых результатов банков необходимо учитывать рост активов на 20% за последний год. Это указывает на снижение доходности, но при этом она остается на высоком уровне.

ROE (рентабельность собственного капитала) в первом квартале составила 25%, что ниже, чем в прошлом году (29%).

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Анастасия Фартыгина
ЭкономикаБанки

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