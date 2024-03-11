Владимир Путин подписал закон о применении ЦФА в международных расчетах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов. Документ опубликовали на портале правовой информации.



Ранее использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не регулировалось валютным законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности. Новый закон устанавливает возможность проводить внешнеторговые сделки с применением цифровых активов как средства платежа.

Операции с цифровыми активами между резидентами и нерезидентами или между нерезидентами будут признаваться валютными операциями. Полномочиями по установлению ограничений на такие операции и определению условий их совершения будет наделен Банк России.

Кроме того, закон уточняет определение цифровых прав, которые являются и не являются валютными ценностями, и разрешает операции с цифровыми правами, являющимися валютными ценностями. Однако такие операции должны производиться только в валюте России, с проведением расчетов в ней же.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в закон «О цифровых финансовых активах» определение стейблкоина, обеспеченного золотом.

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Разиль Самигуллин