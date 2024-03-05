Мосбиржа может выплатить дивиденды в 17,35 рубля на акцию

Наблюдательный совет «Московской биржи» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 39,5 миллиарда рублей — это 65% от чистой прибыли торговой площадки по МСФО за 2023 год.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 25 апреля. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, установлено 2 апреля.

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Нафиса Миннехузина