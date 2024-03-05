Новости экономики

01:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Мосбиржа может выплатить дивиденды в 17,35 рубля на акцию

23:50, 05.03.2024

Наблюдательный совет «Московской биржи» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 39,5 миллиарда рублей — это 65% от чистой прибыли торговой площадки по МСФО за 2023 год.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 25 апреля. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, установлено 2 апреля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
ЭкономикаФинансыИнвестиции
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть730.4
  • Нижнекамскнефтехим111.9
  • Казаньоргсинтез106.6
  • КАМАЗ189.7
  • Нижнекамскшина78.75
  • Таттелеком1.091