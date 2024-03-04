В Казани введут новый автобусный маршрут

В среду, 6 марта, в Казани начнет действовать новый автобусный маршрут №37а «Сухая река — КДК им.Ленина». Его ввели после неоднократных просьб казанцев изменить маршрут автобусов №37, сообщили в комитете по транспорту города.

Проблема была в том, что автобус №37 был единственным общественным транспортом, который курсировал до жилого массива. Из-за протяженной схемы они часто простаивали в пробках, из-за чего казанцам пришлось долго его ждать.

По новому маршруту располагается значительная часть соцобъектов, которыми пользуются жители поселка. Также он пролегает через остановочные пункты, расположенные у авиационного и моторостроительного заводов.

Конечная остановка «КДК им.Ленина» является важным транспортным узлом города. Через нее проходят автобусные маршруты №6, 18, 33, 40, 43, 53, 60, 78, 89, трамвайные №1 и №6, а также троллейбусный №13. Кроме того, вблизи остановки расположена станция метро «Авиастроительная».

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