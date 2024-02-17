Саммит БРИКС в Казани может посетить премьер-министр Эфиопии

Россия ожидает, что саммит БРИКС в Казани посетит премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Аддис-Абебе Евгения Терехина.



— Сам формат саммита БРИКС подразумевает участие в нем первых лиц стран — участниц, в том числе премьер-министра Эфиопии, которая является теперь полноправным участником объединения. Рассчитываем на то, что такой визит состоится, — заявил он.

Напомним, в 2024 году столица Татарстана примет на своей земле 16-й саммит стран БРИКС. Город, как и вся республика, активно готовится к этому событию. Гостей из Бразилии, Китая, Индии и других стран будет ждать ряд мероприятий, направленных на политическое и экономическое взаимодействие.

Акцент будет сделан на технологии и инновации, которые, как выяснило «Реальное время», будут рассмотрены в формате студенческих стартапов. Подробнее о том, что планируют показать другим странам татарстанские инноваторы-предприниматели и чем так важен их выход на рынок БРИКС, — в нашем материале.

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Галия Гарифуллина