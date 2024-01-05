В России создадут платформу с переводами на иностранные языки произведений русской классической литературы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России появится открытая цифровая платформа, на которой будут размещать переводы на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который утвердил президент РФ Владимир Путин.

— ..представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков, — говорится в поручении.

Ответственными за его исполнение назначены главы Минцифры, Минкультуры и МИД РФ Максут Шадаев, Ольга Любимова и Сергей Лавров при участии Института русской литературы Российской академии наук.

Доклад об исполнении поручения должны представить до 15 мая.

Также Владимир Путин поручил правительству РФ сохранить финансирование развития культуры. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Доклад должны представить до 15 марта 2024 года.

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Илина Хакимова