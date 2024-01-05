Владимир Путин поручил правительству России сохранить финансирование развития культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сохранить финансирование развития культуры. Об этом говорится в соответствующем поручении, опубликованном на сайте Кремля.
— Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в тексте.
Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Доклад должны представить до 15 марта 2024 года.
Напомним, прошлый год раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в регионе Годом национальных культур и традиций, «принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций». В РТ на национальный проект «Культура» в 2023 году направили 1,595 млрд рублей. Из них 692 млн рублей выделила Российская Федерация, 393 млн — Татарстан. Из регионального бюджета дополнительно направили 18 млн рублей.
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