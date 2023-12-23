В Казани на сельхозярмарках выросло количество продукции — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На казанских сельхозярмарках выросло количество ассортимента перед Новым годом. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Республиканские фермеры привезли на свои прилавки увеличенное количества мяса птицы, говядины, рыбы и яиц. На рынок также завезли свежие овощи и фрукты.

— Под Новый год фермеры привезли больше ассортимента продуктов. Инвесторы привезли на рынок 300 тысяч штук яиц — это очень большое количество, — сказал первый замминистра Минсельхоза Татарстана.

На сельхозярмарку приехали фермеры из Нурлатского, Сабинского и Балтасинского районов. Работа рынка будет последней в уходящем году. Кроме широкого ассортимента продуктов на ярмарку также привезли живые ели и веники для бани.

— Веники хорошо берут, у всех настроение новогоднее, — отметил вязальщик веников Боэр Рахимов.

Напомним, в Минсельхозе Татарстана объяснили рост цен на яйца. Как сказали ведомстве — это связано с ростом цен на корма и инкубационное яйцо из других стран.



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Александр Зарипов