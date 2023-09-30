В Госдуме призвали запретить рекламу безалкогольного пива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава партии СРЗП Сергей Миронов заявил, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить, но при этом на стадионы этот напиток нужно вернуть «в рамках нормы» на человека. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

— Как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок... Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы, — говорится в сообщении.

По его словам, пиво на стадионах можно разрешить, чтобы повысить посещаемость и поддержать клубы России. «Конечно, надо ограничивать количество на человека, чтоб не ящиками. Но в рамках нормы — почему нет? Некрасиво получается — прямо какой-то «алкогольный апартеид»", — добавил Миронов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. В 2019 году в Госдуму внесли законопроект о возвращении напитка на стадионы. Тогда же его приняли в первом чтении.

Инициатором запуска нового законопроекта летом 2018 года стал раис Татарстана, который попросил «вернуть пиво на стадионы ради православных». Он обосновал это «заботой о православных братьях» и добавил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей и «никаких эксцессов, никаких проблем не было».

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Максим Кокунин