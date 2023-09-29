Ак Барс Банк опубликовал отчет об устойчивом развитии

Ак Барс Банк опубликовал отчет, посвященный устойчивому развитию за 2022 год. В документе отражен вклад банка в развитие финансового сектора региона, механизмы взаимодействия с клиентами и партнерами, воздействие на общество и окружающую среду. В отчете представлены наиболее значимые благотворительные, экологические и социальные проекты.



В 2022 году в результате усиления фокуса и развития деятельности по линии устойчивого развития банк укрепил свои позиции. Рейтинг банка, присвоенный агентством «Эксперт РА», подтвержден на уровне ESG III (высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам).

Также Ак Барс Банк принял участие в индексе РБК-НКР, стал лауреатом конкурса годовых отчетов RAEX-2022 в номинации «За лучшее отражение взаимодействия с обществом в публичной нефинансовой отчетности финансовых структур». Отметим, Банк занял 2-е место среди банков в рентинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, составленном агентством «Эксперт РА».

Ак Барс Банк поддерживает, спортивную, культурную, образовательную, научную и другие сферы общественной̆ жизни. Например, спонсирует спортивные клубы. Так, в 2020 году банк стал спонсором хоккейных клубов «Ак Барс», «Нефтехимик», баскетбольного клуба «УНИКС» и футбольного клуба «КАМАЗ». Особое внимание банк уделяет образовательной сфере. Ежегодного татарстанские первоклассники получают от Ак Барс Банка комплект из книги и обучающего мобильного приложения ко Дню знаний. Банк также содействует организации мероприятий в честь празднования Дня Победы.

Отметим, в начале 2022 года была утверждена новая Стратегия Ак Барс Банка. Она охватывает период с 2022 по 2026 год.

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.

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