Скончался артист Большого театра Владимир Кудряшов

В возрасте 100 лет скончался артист Большого театра Владимир Кудряшов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный

характерный артист Большого балета (1941-63). Чуть больше месяца назад

мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких

было немало — страницы его жизни, — написано в сообщении.

Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдёт в

Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в

10:00.

Владимир Кудряшов — артист балетной труппы в 1941-63 годах. Кудряшов

родился 28 июня 1923 года, окончил Хореографическое училище при Большом

театре (сейчас Московская государственная академия хореографии) в 1941

году и был принят в балетную труппу Большого.

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Елизавета Пуншева