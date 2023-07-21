В Кремле отреагировали на угрозы Украины судоходству в Черном море

Заявления Киева о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с судоходством в Черном море требует глубокого анализа. Говорить о выводах пока рано.

— Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном в море в связи с заявлениями Киева, — передает высказывания представителя Кремля ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в Минобороны Украины заявили, что Киев начнет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, в качестве перевозящих грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Днем ранее в Минобороны России сделали заявление о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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Айрат Назипов