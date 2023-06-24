Александр Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти и военной службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Председатель Следственного комитета поручил принять исчерпывающие меры для предупреждения, пресечения и немедленного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за соучастие в таких преступлениях, — говорится в сообщении.

Военным следственным органам СК России поручено оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих. Центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов необходимо организовать работу в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС России и Росгвардией.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всецело поддерживает президента России Владимира Путина. Он призвал объединиться вокруг главы государства и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов