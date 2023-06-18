В течение прошлых суток ВСУ продолжили попытки наступления на нескольких направлениях
Вооруженные силы Украины в течение прошедших суток продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Самые активные действия прошли на Запорожском направлении, сообщает министерство обороны России.
В ходе боевых действий только на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.
17 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, в результате удара назначенный объект был поражен.
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