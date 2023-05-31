Банк Казани расширяет возможности для расчетов с международными партнерами

В Банке Казани появились новые валюты для расчетов по внешнеэкономическим контрактам. В список валют банка добавлен белорусский рубль, киргизский сом, таджикский сомони и армянский драм.

Также продолжают действовать расчеты в юанях, тенге, лирах и рупиях. На счета, открытые в Республике Казахстан, осуществляются переводы в долларах США. Переводите средства в иностранной валюте по системе SWIFT в течение 1 дня в Банке Казани. Все тарифы представлены на сайте.

Для международных контрактов продолжает действовать акция «ВЭД без границ»: откройте бесплатно валютный счет в Банке Казани и получите скидку 50% на услуги валютного контроля. Все консультации по внешнеэкономической деятельности осуществляются бесплатно.

Если у вас возникли вопросы, напишите их в телеграм-чат банка или чат мобильного приложения. Подписывайтесь на телеграм-канал @bankofkazan_news.

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