В Татарстане создали оперштаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов
В Татарстане образовали оперативный штаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, а также обеспеченности необходимыми ресурсами, в том числе трудовыми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Также был утвержден его состав. В него вошли:
- Алексей Песошин — премьер-министр Татарстана;
- Олег Коробченко — глава Минпромторга Татарстана;
- Булат Гилманов — заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана»;
- Анвар Зарипов — заместитель министра строительства, архитектору и ЖКХ Татарстана;
- Эльмира Зарипова — министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана;
- Александр Захаров — гендиректор АО «Ремдизель»;
- Иван Колчин — замминистра промышленности и торговли РТ;
- Павел Коротченко — гендиректор АО «Завод Элекон»;
- Александр Лившиц — гендиректор ФКУ «Казанский государственный казенный пороховой завод»;
- Азат Мубаракшин — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Андрей Поминов — первый замминистра образования и науки Татарстана;
- Герман Фасхиев — начальник отдела промышленности аппарата Кабмина РТ;
- Артур Хисамеев — гендиректор ФКУ «Научно-производственное объединение «Казанский завод машиностроения».
В марте «Реальное время» писало, что в Татарстане были одобрены восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Самые крупные из них — строительство логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района стоимостью 12 млрд рублей и складской комплекс АО «Нэфис Косметикс» стоимостью 7,5 млрд рублей.
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