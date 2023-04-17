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В Татарстане создали оперштаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов

12:59, 17.04.2023
В Татарстане создали оперштаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане образовали оперативный штаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, а также обеспеченности необходимыми ресурсами, в том числе трудовыми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также был утвержден его состав. В него вошли:

  • Алексей Песошин — премьер-министр Татарстана;
  • Олег Коробченко — глава Минпромторга Татарстана;
  • Булат Гилманов — заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана»;
  • Анвар Зарипов — заместитель министра строительства, архитектору и ЖКХ Татарстана;
  • Эльмира Зарипова — министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана;
  • Александр Захаров — гендиректор АО «Ремдизель»;
  • Иван Колчин — замминистра промышленности и торговли РТ;
  • Павел Коротченко — гендиректор АО «Завод Элекон»;
  • Александр Лившиц — гендиректор ФКУ «Казанский государственный казенный пороховой завод»;
  • Азат Мубаракшин — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
  • Андрей Поминов — первый замминистра образования и науки Татарстана;
  • Герман Фасхиев — начальник отдела промышленности аппарата Кабмина РТ;
  • Артур Хисамеев — гендиректор ФКУ «Научно-производственное объединение «Казанский завод машиностроения».
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте «Реальное время» писало, что в Татарстане были одобрены восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Самые крупные из них — строительство логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района стоимостью 12 млрд рублей и складской комплекс АО «Нэфис Косметикс» стоимостью 7,5 млрд рублей.

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Айрат Назипов
БизнесОбществоЭкономикаИнвестиции Татарстан

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