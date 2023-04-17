В Татарстане создали оперштаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане образовали оперативный штаб по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, а также обеспеченности необходимыми ресурсами, в том числе трудовыми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также был утвержден его состав. В него вошли:

Алексей Песошин — премьер-министр Татарстана;

Олег Коробченко — глава Минпромторга Татарстана;

Булат Гилманов — заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана»;

Анвар Зарипов — заместитель министра строительства, архитектору и ЖКХ Татарстана;

Эльмира Зарипова — министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана;

Александр Захаров — гендиректор АО «Ремдизель»;

Иван Колчин — замминистра промышленности и торговли РТ;

Павел Коротченко — гендиректор АО «Завод Элекон»;

Александр Лившиц — гендиректор ФКУ «Казанский государственный казенный пороховой завод»;

Азат Мубаракшин — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Андрей Поминов — первый замминистра образования и науки Татарстана;

Герман Фасхиев — начальник отдела промышленности аппарата Кабмина РТ;

Артур Хисамеев — гендиректор ФКУ «Научно-производственное объединение «Казанский завод машиностроения».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте «Реальное время» писало, что в Татарстане были одобрены восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Самые крупные из них — строительство логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района стоимостью 12 млрд рублей и складской комплекс АО «Нэфис Косметикс» стоимостью 7,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов