Израиль в 2022 году стал мировым лидером по импорту российской водки

В 2022 году Израиль стал мировым лидером по импорту российской водки, такие данные сообщает «РИА Новости», основываясь на данных платформы ООН Comtrade. Страна увеличила закупки напитка в денежном выражении более чем в четыре раза.

Так, в 2021 году сумма равнялась $5,7 млн, а в прошлом она достигла $24,7 млн.



Второе место в рейтинге стран-импортеров российской водки занимает Германия, которая сократила импорт до $7,5 млн с $43,4 млн, ввезенных в 2021 году. На третьем месте расположилась Армения, которая, по сравнению с позапрошлым годом, сократила импорт вдвое: с $13,2 млн до $6,9 в 2022 году.

Страны ЕС, а также США, Япония и Канада в рамках антироссийских санкций ограничили импорт некоторых товаров из России, в список вошли и крепкие алкогольные напитки, а в первую очередь — водка.

Напомним, год назад, в рамках пятого с начала проведения спецоперации на Украине пакета антироссийских санкций Евросоюза, было принято решение о запрете экспорта в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и импорт морепродуктов и алкоголя.



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Илина Хакимова