Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели мясные консервы для детского питания и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во второй половине марта подешевел ряд продуктов питания. Без изменений осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 575,27 рубля за один килограмм и ржаного, ржано-пшеничного хлеба — 58,15 руб./кг.



Заметнее всего с 20 по 27 марта в республике подешевели мясные консервы для детского питания — на 1,73%, или на 17 рублей. Средняя цена составила 975,45 рубля за килограмм.

Подешевели в Татарстане также маргарин и питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,2%. Средние цены на 27 марта составили 231,35 руб./кг и 61,11 руб/л соответственно.

На 1,26% за неделю подешевела гречка. Средняя цена к 27 марта опустилась до 65,2 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снизились средние цены на полукопченую и вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено. Минимально подешевели куры (кроме куриных окорочков) и подсолнечное масло.

Подешевела за неделю в Татарстане также столовая свекла. Средняя цена снизилась минимально — на 0,57%, до 33,4 руб./кг. Другие овощи из «борщевого набора» — картофель, капуста, морковь и лук — подорожали.



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Татьяна Демина