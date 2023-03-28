В Казани на ремонт дорог потратят почти 500 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани на ремонт 14 улиц потратят в общей сумме около 500 млн рублей. Протяженность отремонтированных участков составит 4,29 км. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Отремонтируют подъездную дорогу к школе №49 и к детскому образовательно-оздоровительному комплексу «Дуслык», дороги на улицах Лукина, Камчатской, Индустриальной, Школьной и вдоль Ноксы в Царицыно, Поперечно-Отарской, Туринской, Горной.

Отремонтируют и тротуары по ул. Мартына Межлаука, Батурина, Красного Пожарника. Планируется и ремонт проезжей части вдоль д. 13 по ул. Щапова.

Заказчик — ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе РТ», работы должны выполнить до ноября этого года.

Добавим, что на сайте госзакупок появился еще один тендер на устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования Республики Татарстан. Протяженность дорог — 11,3 км. На эти нужды выделят 73,3 млн рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ проконтролировать ямочный ремонт в регионе.



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Илина Хакимова