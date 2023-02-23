ГИБДД Казани: «личные электросамокаты должны находиться в зоне особого внимания»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начальник ОГИБДД Казани Эльнар Садриев в интервью «Реальному времени» рассказал, что с текущего года Госавтоинспекция и власти города намерены всерьез разобраться с личными самокатами. Он напомнил, с 1 марта вступают в силу изменения в ПДД, которые касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ):



— На площадке управления ГИБДД сейчас проходят совещания с участием представителей исполкома Казани и агрегаторов. С начала 2023 года этот вопрос уже дважды обсуждался в рамках рабочей группы — с участием агрегаторов, которые предполагают размещать прокатные самокаты в Казани, так что вопрос, я считаю, в целом находится под контролем, несмотря на постоянное расширение сервисов по прокату самокатов, — сказал он.

Эльнар Садриев считает, что в зоне особого внимания должны находиться личные самокаты и другие СИМы граждан:

— Если с прокатными средствами мобильности в какой-то мере вопрос решен, например, ограничена максимальная скорость в городе, определены разрешенные для их движения зоны. А если взять личные самокаты — тут еще предстоит работать, и в этом году мы ими займемся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первое интервью Эльнара Садриева после вступления в должность начальника казанской Госавтоинспекции публикует «Реальное время». В нашем материале — о новых планах и новых планках, которые предстоит взять сотрудникам столичного отдела ГИБДД, о сложностях работы с пешеходами и о грядущих переменах в организации дорожного движения в нашем городе.

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Маргарита Головатенко