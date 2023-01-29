Новости общества

09:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

08:26, 29.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
Фото: wikipedia.org

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP.

Такую позицию он высказал в ответ на вопрос ведущего. При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить лишь в случае перехода Россией красной линии — вторжения в одну из стран — членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что государства, входящие в НАТО, должны быть подготовлены лучше, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно». По его словам, правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также