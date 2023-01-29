В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP.



Такую позицию он высказал в ответ на вопрос ведущего. При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить лишь в случае перехода Россией красной линии — вторжения в одну из стран — членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что государства, входящие в НАТО, должны быть подготовлены лучше, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно». По его словам, правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы».

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Маргарита Головатенко