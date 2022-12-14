Доля нелегального оборота в крепком алкоголе в России превышает 20%

В государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрили решение обеспечить обмен данными между системой маркировки и Единой государственной автоматизированной системой учета алкоголя (ЕГАИС). Это должно помочь более эффективно выявлять предприятие, занимающиеся нелегальным производством этилового спирта.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института и Высшей школы экономики, доля нелегального оборота в крепком алкоголе превышает 20%, в пиве этот показатель составляет около 18%, а в сегменте вин — около 17%.



В сообщении пресс-службы правительства говорится, что «госкомиссией одобрено решение, в соответствии с которым для поиска предприятий, которые производят этиловый спирт «всерую», Росалкогольрегулирование совместно с Минпромторгом России, Минздравом России и ООО «Оператор-ЦРПТ» должно будет обеспечить сопоставление объемов используемого в качестве сырья этилового спирта и объемов производимых с его использованием лекарственных средств, парфюмерно-косметической продукции и непищевой спиртосодержащей продукции через обмен сведениями между ЕГАИС, системой маркировки и системой мониторинга движения лекарств. По результатам работы госкомиссия будет принимать дополнительные решения по обелению рынка».

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— Только по пиву и пивным напиткам региональные бюджеты недополучают почти 30 млрд рублей в год (по оценкам ННЦК ГУ ВШЭ). При этом в условиях моратория на проверки, введенного в этом году, количество контрольных мероприятий Росалкогольрегулирования сократилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом. С мониторингом розницы в субъектах Федерации — аналогичная ситуация, — отметил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

38-летний житель Альметьевска попался на незаконном обороте спиртного. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану. Экспертиза показала, что обнаруженный алкоголь не соответствует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям. Общая стоимость изъятой продукции превысила 280 тысяч рублей.

А в октябре полицейские установили группу, организовавшую незаконный оптовый канал поставки и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции в Казани. У задержанных изъяли больше 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

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Илина Хакимова