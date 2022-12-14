В Госдуму внесут законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по тематике СВО

В среду в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает сокращение для государственных органов с 30 до 5 дней обращений граждан, связанным с защитой интересов военнослужащих, в том числе в ходе специальной военной операции, об этом сообщает ТАСС.



Правки в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» предложили внести депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Поясняется, что цель правок — оперативное реагирование на письменные обращения, «содержащие информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации, о воинской обязанности и военной службе».

Инициатива обусловлена необходимостью своевременной защиты и восстановления прав и законных интересов военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО.

В начале декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и особо опасных биологических объектах. Согласно законопроекту, статью 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия») дополнят новыми положениями. Санкция за преступление будет предусматривать лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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Маргарита Головатенко