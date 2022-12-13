УФНС по Татарстану проведет 15 декабря вебинар для налогоплательщиков
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан проведет бесплатный вебинар для налогоплательщиков по теме: «Изменения по порядку заполнения и представления Расчетов 6-НДФЛ и РСВ в 2023 году. Пониженные тарифы страховых взносов и уплата фиксированных платежей страховых взносов в 2023 году».
На вебинаре начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по Республике Татарстан Гузяль Арикова расскажет о тарифах страховых взносов и ответит на вопросы.
Мероприятие состоится 15 декабря в 10:00.
В начале декабря на сайте ФНС России создали специальную промостраницу, благодаря которой налогоплательщики смогут разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым