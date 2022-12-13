УФНС по Татарстану проведет 15 декабря вебинар для налогоплательщиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан проведет бесплатный вебинар для налогоплательщиков по теме: «Изменения по порядку заполнения и представления Расчетов 6-НДФЛ и РСВ в 2023 году. Пониженные тарифы страховых взносов и уплата фиксированных платежей страховых взносов в 2023 году».

На вебинаре начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по Республике Татарстан Гузяль Арикова расскажет о тарифах страховых взносов и ответит на вопросы.

Мероприятие состоится 15 декабря в 10:00.

Фото: pxhere.com

В начале декабря на сайте ФНС России создали специальную промостраницу, благодаря которой налогоплательщики смогут разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС).



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Диана Фатыхова