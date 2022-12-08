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На сайте ФНС появилась промостраница по работе Единого налогового счета

17:40, 08.12.2022
На сайте ФНС появилась промостраница по работе Единого налогового счета
Фото: nalog.gov.ru

На сайте ФНС России создали специальную промостраницу. Благодаря ей налогоплательщики смогут разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС). Об этом говорится на сайте федеральной налоговой службы.

Так, если на ЕНС появилась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику независимо от срока переплаты.

— Благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо, — сказано в публикации.

Фото: Максим Платонов

Также для удобства пользователей на промостранице есть специальная ссылка к разделу — он полностью касается ЕНС. Помимо этого в нем собраны частые вопросы и ответы по данной тематике.

Новведение заработает с 1 января 2023 года.

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Антон Гаврилов
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