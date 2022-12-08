На сайте ФНС появилась промостраница по работе Единого налогового счета

На сайте ФНС России создали специальную промостраницу. Благодаря ей налогоплательщики смогут разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС). Об этом говорится на сайте федеральной налоговой службы.

Так, если на ЕНС появилась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику независимо от срока переплаты.

— Благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо, — сказано в публикации.

Фото: Максим Платонов

Также для удобства пользователей на промостранице есть специальная ссылка к разделу — он полностью касается ЕНС. Помимо этого в нем собраны частые вопросы и ответы по данной тематике.

Новведение заработает с 1 января 2023 года.

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Антон Гаврилов