Стремоусов опроверг ограничения для жителей Херсона

Фото: кадр видео

Заместитель врио главы Херсонской области заявил о том, что в городе нет никаких ограничений для гражданского населения. Ранее он сделал обращение, в котором заявил о том, что в городе вводится круглосуточный комендантский час. Позже он удалил сообщение из своего telegram-канала и загрузил заново, удалив часть про введенные ограничения.

В своем новом обращении к жителям Херсона он в очередной раз призвал всех покинуть город и перебраться на левый берег Днепра. Также Стремоусов заявил о том, что в городе нет никаких ограничений для гражданского населения.

— В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые на самом деле ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, и в городе жизнь продолжается, — сказал Стремоусов.

Вместе с этим он призвал жителей правого берега Херсонской области покинуть эту территорию и перебраться в более безопасные районы, где их жизни ничего не будет угрожать. Кроме того, отсутствие гражданских поможет российским военнослужащим предпринимать более активные действия по защите города и региона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров