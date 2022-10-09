«Заокеанские кураторы и их отправят на убой»: депутат Госдумы о поставках западного вооружения на Украину

Депутат Государственной думы Николай Брыкин высказал свое мнение по призывам главы МИД Литвы к союзникам по НАТО отправлять оружие на Украину по принципу «все, что есть». В то же время премьер-министр Эстонии Кая Калласа рассказала о том, что европейским странам все сложнее придерживаться единства в отношении санкций против России.

— Вся эта история вообще не про Украину — ей уже не долго осталось. Прибалты и поляки понимая, что заокеанские кураторы и их отправят на убой, начали паниковать, — сказал Брыкин по поводу заявлений европеских политиков, его слова приводятся в telegram-канале «ДумаТВ.Brief».

Также напомним, что по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на линии соприкосновения в Запорожье киевский режим скопил, по разным подсчетам, около 5 тысяч польских наемников. Они являются доминантов среди представителей западных государств



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Артем Гафаров