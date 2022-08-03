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За сутки в Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины

21:59, 03.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
За сутки в Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины
Фото: кадр видео Минобороны России

В Россию за минувшие сутки эвакуировали 25 233 человека, в том числе 4 097 детей. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции в Россию вывезли 3 076 154 человека, из которых 486 171 ребенок.

Фото: кадр видео Минобороны России

Государственную границу России пересекли 509 812 автомобилей, в том числе за сутки — 4 950, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во вторник военное ведомство отчиталось об эвакуации 23,5 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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