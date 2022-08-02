В Россию за сутки эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины
В Россию за сутки эвакуировали почти 23,5 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В том числе за сутки эвакуировали 3 714 детей. Всего с начала специальной военной операции на территорию России вывезли 3 050 921 человека, из которых 482 074 ребенка, передает пресс-служба Минобороны России.
В воскресенье военно-гражданская администрация Харьковского области сообщила о применении ВСУ кассетных припасов, начиненных противопехотными минами.
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