Стоимость чистых активов КМИЗа составила более 872 млн рублей
Стоимость чистых активов АО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ) превысила 872 млн рублей. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
По состоянию на 30 июня, их стоимость составила 872 003 106 рублей.
В апреле совет директоров АО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ) решил провести годовое общее собрание акционеров компании 28 мая 2021 года, на котором рекомендовалось выплатить дивиденды только акционерам — владельцам привилегированных акций.
АО «Казанский медико-инструментальный завод», основанное в 1931 году, производит более 3 тысяч наименований медицинских инструментов, в том числе стоматологические, микрохирургические, изделия для урологии, гинекологии, лабораторий.
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