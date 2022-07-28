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Стоимость чистых активов КМИЗа составила более 872 млн рублей

10:24, 28.07.2022
Стоимость чистых активов КМИЗа составила более 872 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Стоимость чистых активов АО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ) превысила 872 млн рублей. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

По состоянию на 30 июня, их стоимость составила 872 003 106 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле совет директоров АО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ) решил провести годовое общее собрание акционеров компании 28 мая 2021 года, на котором рекомендовалось выплатить дивиденды только акционерам — владельцам привилегированных акций.

АО «Казанский медико-инструментальный завод», основанное в 1931 году, производит более 3 тысяч наименований медицинских инструментов, в том числе стоматологические, микрохирургические, изделия для урологии, гинекологии, лабораторий.

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Татьяна Леухина
БизнесОбщество Татарстан

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