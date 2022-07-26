В DNS рассказали, что магазины по-прежнему популярнее онлайн-шопинга

Даже в крупных городах суммарная доля интернет-заказов не превышает 30% в выручке, при этом эта доля сильно отличается от изделия к изделию. Об этом рассказал заместитель директора по развитию «DNS-Казань» Артемий Макаров.

Для некоторых групп товаров уровень онлайн-продаж превышает 50%, а есть и такие группы, продажи которых через интернет не выше 10%. По словам Макарова, экспозиция товара на полке продолжает нести большую ценность для покупателей.

Фото: dns-shop.ru

В настоящее время актуален вопрос: какой объём выставляемого товара оптимален, особенно когда доступный для поставок в Россию ассортимент значительно сократился.

— У нас очень гибкая сеть, и мы активно экспериментируем с форматами, но всегда отталкиваемся от потребностей наших клиентов. Если мы видим ценность в размещении расширенного ассортимента в конкретной локации — мы это делаем, — передает слова Макарова пресс-служба сети «Эссен», в управлении у которой находится 40 торговых центров в 27 малых городах Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и других поволжских регионов.

Отдельно заместитель директора по развитию «DNS-Казань» отметил, что компания рассматривает торговые центры как «точки притяжения» покупателей и старается открывать магазины именно на их площадях.

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Татьяна Леухина