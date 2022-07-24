ФНС напоминает о важности уплаты налогов

Наличие налоговых долгов влечет за собой неприятные последствия в виде начисления пеней, отказа в мерах государственной поддержки, ограничения права на выезд за границу, а также взыскания долга службой судебных приставов за счет имущества должника или денежных средств на счетах в банках, напоминает Федеральная налоговая служба.

В настоящее время у налогоплательщиков появилась возможность получать информацию о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам по электронной почте или в СМС–сообщении. Для этого достаточно направить письменное согласие на информирование в любой налоговый орган:

в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России nalog.gov.ru в блоке «Контактная информация — Настройки»;

в электронном виде через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в блоке «Обращения по жизненным ситуациям — Прочие ситуации»;

в бумажном виде лично (или через своего представителя) либо по почте заказным письмом.

Фото: pexels.com

Отмечается, что рассылка сообщений о задолженности осуществляется один раз в квартал. УФНС России по Татарстану рекомендует всем, кто не воспользовался данной услугой, в ближайшее время направить письменное согласие на информирование любым доступным способом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин