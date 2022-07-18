Суд приговорил экс-директора «Югории» к 7,5 года колонии за растрату в 183 миллиона рублей

Суд признал достаточными доказательства следствия для вынесения приговора против бывшего генерального директора ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Владимира Волкова, сообщили в ГСУ СКР.



Волкова признали виновным по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Установлено, что с апреля 2005-го по январь 2012-го поочередно занимавшие должность генерального директора компании Владимир Волков и Алексей Семенихин заключали фиктивные договоры перестрахования. Таким образом, они причинили компании ущерб в особо крупном размере, похитив 183 миллиона рублей.

Приняты меры по аресту имущества обвиняемых, соразмерного причиненному ущербу. Волкову назначили 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А вот уголовное дело против Семенихина в суде ранее прекратили — истек срок давности.

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Маргарита Головатенко