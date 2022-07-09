В Донецк доставили более ста тонн помощи из России и Белоруссии

Фото: Максим Платонов (архив)

Волонтеры доставили в Донецк более 100 тонн помощи из России и Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам координатора гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяны Бутриной, груз с помощью прибыл из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Белоруссии. Он будет отправлен на передовую и распределен среди бойцов и мирных жителей республики.

Кроме того, один из волонтеров рассказал, что входит в этот груз.

— Это прежде всего форма, спальные мешки, коллиматорные прицелы, активные наушники. А самый главный наш козырь — это квадрокоптер 10 mavic 3, — сообщил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

15 июня Россия провела девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. В ходе них населению передали 750 тонн гуманитарной помощи.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, всего со 2 марта на Украину доставлено 31,2 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1 164 гуманитарных акции.

Кроме того, на пунктах сбора в российских регионах подготовили больше 35 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных лекарств и продуктовых наборов, включая детское питание.

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Максим Кокунин