За сутки Россия передала на Украину и на Донбасс 750 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

15 июня Россия провела девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. В ходе них населению передали 750 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, всего со 2 марта на Украину доставлено 31,2 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1 164 гуманитарных акции.

Кроме того, на пунктах сбора в российских регионах подготовили больше 35 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных лекарств и продуктовых наборов, включая детское питание.

Фото: Максим Платонов (архив)

10 июня сообщалось о пяти гуманитарных акциях, проведенных в ДНР, Херсонской и Харьковской областях. Мирным жителям передали 361 тонну предметов первой необходимости и продуктов.

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Дарья Акимова